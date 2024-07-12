Avrupa Borsaları Pozitif Seyirle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 520,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 18.545 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 8.250 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.665 puanda seyrederken İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 34.482 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 primle 11.190 puanda bulunuyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından rekor seviyelerden gelen kar satışlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirten analistler, bugün gözlerin ABD'de üretici enflasyonuna çevrildiğini söyledi.

Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,4 yükselişle günü 1,0870'ten tamamlayarak son bir ayın en yüksek günlük kapanışını kaydederken, şu dakikalarda yatay seyrediyor.

Analistler, bugün ayrıca Michigan tüketici güven endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.