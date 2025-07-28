Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor

28.07.2025 10:57
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ABD ve AB arasındaki ticaret anlaşması sonrası Avrupa borsalarında yükseliş yaşandı.

Avrupa borsaları, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yüzde 15 tarife uygulamasını içeren ticaret anlaşmasının açıklanmasıyla pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 yükselişle 554,96 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 artışla 24.430 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 kazançla 40.992 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 14.352 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.922 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,5 artışla 9.167 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada AB ile ticaret müzakerelerinin tamamlandığını belirterek, AB ürünlerine yüzde 15 gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu.

AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinde yaptıkları anlaşmaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkelerinin pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını ve AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alarak bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını ifade etti.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koymuştu.

Analistler, açıklanan ticaret anlaşmanın ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

Bundan önce ticaret anlaşmaları konusunda piyasaların "daha kötü sonuçlar" beklediğini anımsatan analistler, yapılan anlaşmalardan endişe edildiği kadar kötü sonuçlar çıkmamasının da piyasalarda iyimserliği artırdığını söyledi.

Analistler, ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politikasına ilişkin belirsizliklerin azalabileceğini dile getirerek, bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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