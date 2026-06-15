ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti - Son Dakika
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ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti

15.06.2026 11:15
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ABD ve İran arasında anlaşma ile Avrupa borsaları yükseliş gösteriyor, enerji arzı rahatlayabilir.

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'na ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.

ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasının küresel enflasyon baskılarını hafifleteceği ve yüksek faiz oranlarına duyulan ihtiyacı azaltacağına yönelik öngörüler, küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Söz konusu gelişmenin, bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankalarına hareket alanı sağlaması beklenirken, enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi ve bunun da para politikalarının daha fazla sıkılaştırılmasına yönelik baskıyı bir miktar azaltması öngörülüyor.

Anlaşmayla enerji arzına ilişkin sıkıntıların hafiflemesi bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı takip edilecek. Bankanın bu hafta politika faizini sabit bırakmasının beklenmesine karşın jeopolitik gerginliklerin devam etmesi durumunda yılın geri kalanında faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 640 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kazançla 10.534 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 artışla 25.070 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 yükselişle 51.985 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 primle 8.483 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 19.017 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-İran anlaşması Avrupa borsalarını yükseltti - Son Dakika

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