Avrupa Borsaları Satıcılı Başladı, İspanya Pozitif Ayrıştı

Avrupa borsaları güne satıcılı seyirle başlarken, İspanya pozitif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 504,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1'e yakın azalışla 17.976 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.731 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi kapanışın hemen altında 34.244 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 primle 10.708 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.146 puanda bulunuyor.
Avro dolar paritesi yüzde 0,1'e yakın düşüşle şu sıralarda 1,0855 seviyesinde işlem görüyor.
Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankasının(Fed) para politikası kararını bekliyor. Fed'den faiz artışı beklenmezken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, son olarak ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi. Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlar piyasaların odağında yer alırken, Almanya'da dün açıklanan ZEW Ekonomik Güven Endeksi martta önceki aya oranla 31,7 puan seviyesine yükseldi. Almanya Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 yıllık yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı.
İngiltere'de yarın İngiltere Merkez Bankasının (BoE) vereceği politika faizi kararı öncesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,6 yıllık yüzde 3,4 artış gösterdi.
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Türk fındığı fidanlarının yetiştirildiği Türk Fındığı Tohum Plantasyonu'nda çalışmalar yürütülüyor. Türk fındığının dayanıklılığı ve geleceği için bu tarz plantasyonların artırılması gerektiği belirtiliyor. Türk fındığı, ticari fındığın geleceğini kurtaracak bir alternatif olarak görülüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782'ye ulaştı. Sakarya'da bulunan taşıtların çeşitleri ve dağılımları da verilen istatistiklerde yer aldı. Türkiye genelinde ise Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 29 milyon 142 bin 942 taşıt olduğu bildirildi.
Ankara Kalkınma Ajansı, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi sosyal sorunların giderilmesi amacıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na ilişkin proje hazırlık sürecini başlattı. Program, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Kadın girişimciliği ve kadın istihdamı temasıyla uyumlu projeler önceliklendirilecek ve desteklenecek projelerin asgari bütçesi 1 milyon lira olacak.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, çalışanlarını her türlü tehlikeden korumak ve bilgilendirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenliyor. Eğitimlerin teorik ve pratik olarak gerçekleştiği belirtilirken, sınavlarla kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve sıfır iş kazası hedefine ulaşılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
Sivas'ta yaşayan Gazi Doğan'ın satın aldığı sıfır kilometre Mercedes minibüs, 4 gün sonra arızalandı. 5 kez servise giden ancak çözüm bulunamayınca mağdur olduğunu belirten vatandaş, sorunun çözülmesini istiyor.
Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Sekreteri Mehmet Sait Akay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazılı taleplerde bulunmalarına rağmen yetkililerin cevap vermediğini belirtti. Akay, banka promosyon sözleşmesinin günün şartlarına ve enflasyona uygun olmadığını ve sözleşmenin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinden İSPARK'ta 14 yıl 7 ay çalışan personel, iftira gerekçelerle işten atıldığını ve tazminat hakkının elinden alındığını iddia etti.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Denizli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 'Tüketici Hakları' konulu bilgilendirme toplantısı, tüketici bireylerin haklarını savunabilmeleri amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya sanayiciler ve DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı. Konuşmacılar, katılımcıları tüketici hakları ve yönetmelikler hakkında bilgilendirdi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, topluma faydalı etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Van'da yaptığı açıklamada, vatandaşların Et ve Süt Kurumu'nun çalışmalarından şikayetçi olduğunu belirtti. Ayrıca, çiftçilerin mağdur olduğunu ve hayvancılığın ölmek üzere olduğunu ifade etti.
Balıkesir'de şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 594 bin 475'e yükseldi. Türkiye genelinde ise şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıtların çoğunluğunu otomobiller ve motosikletler oluşturdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılında Türkiye'de 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu 3 bin 726 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, "Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni kara yolu projelerine de devam ediyoruz.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yangın sezonu öncesi orman personeline yönelik eğitim düzenlendi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünde görevli 110 personele, Yağcılar Yangın İlk Müdahale Ekip Sahası'nda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, personelin iş güvenliği bakımından koruyucu malzemelerini kontrol etmesi, bilgi ve tecrübelerin tazelenmesi ve mücadelede kullanılacak araç gereçlerin bakımlarının yapılması konuları öne çıktı. Eğitime, orman işletme müdürleri, iş güvenliği uzmanı ve yangın gözetleme kulelerinde görevli işçiler de katıldı.
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