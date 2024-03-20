Avrupa Borsaları Satıcılı Başladı, İspanya Pozitif Ayrıştı

Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782'ye ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 361 bin 782'ye ulaştı. Sakarya'da bulunan taşıtların çeşitleri ve dağılımları da verilen istatistiklerde yer aldı. Türkiye genelinde ise Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 29 milyon 142 bin 942 taşıt olduğu bildirildi.