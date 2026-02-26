Avrupa Borsaları Yükseldi - Son Dakika
Avrupa Borsaları Yükseldi

26.02.2026 20:57
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken, yatırımcılar şirket bilançolarını dikkate aldı.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yatay seyirle 633.18 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 8,620.93 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 10,846.7 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45 yükselerek 25,289.02 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 artarak 47,425.94 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1.178 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD tarifelerinin yansımaları ve jeopolitik riskler yakından takip edilirken, Avrupa tarafında bugün şirket bilançoları yatırımcıların odağında yer aldı.

Sivil havacılık, savunma, güç sistemleri ve nükleer enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren İngiliz Rolls-Royce, geçen yıl karını yüzde 40 artırarak 3,5 milyar sterline çıkardı. Şirket, 2026-2028 dönemi için orta vadeli kar hedefini yukarı yönlü revize ederken, bu dönemde 7-9 milyar sterlin tutarında hisse geri alım programı açıkladı.

Rolls-Royce hisseleri günü yüzde 3,2 artışla tamamladı.

Londra Borsası Grubunun (LSEG) hisseleri de 2025'teki vergi öncesi karında yüzde 58 artış açıklanmasının ardından yüzde 9 yükseldi.

Otomotiv üreticisi Stellantis, elektrikli araç stratejisinde yaptığı revizyonların etkisiyle 22,2 milyar avroyla tarihindeki ilk büyük yıllık zararını açıkladı.

İngiltere merkezli çevrim içi market ve lojistik teknoloji çözümleri sunan perakende şirketi Ocado'nun yaklaşık bin çalışanını işten çıkaracağını bildirmesinin ardından hisseleri yüzde 6 geriledi.

Fransa merkezli enerji yönetimi ve otomasyon şirketi Schneider Electric ise yıllık gelirini ilk kez 40 milyar avronun üzerine taşıyarak rekor kırdı.

Kaynak: AA

