Avrupa Borsaları Yükseldi

17.03.2026 20:59
Avrupa borsaları, Stoxx Europe 600 ile günü yükselişle tamamladı; petrol fiyatları dalgalı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 değer kazanarak 602,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artışla 10,403.6 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 yükselerek 44,887.54 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artışla 7,974.49 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 23,730.92 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,252 artışla 1,153 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların savaşın üçüncü haftasına girmesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken; petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararları da takip ediliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı

21:50
Nene’den resital Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe zorlu virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Advertisement
