Avrupa Borsaları Yükseldi

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,67 değer kazanarak 602,45 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83 artışla 10,403.6 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 yükselerek 44,887.54 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 artışla 7,974.49 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 23,730.92 puan seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,252 artışla 1,153 seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların savaşın üçüncü haftasına girmesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken; petrol ve gaz fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor.

Bu hafta ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararları da takip ediliyor.