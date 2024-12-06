Avrupa Borsaları Yükseldi, İngiltere Düşüşte

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,18 artışla 520,47 puana çıktı.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 artarak 20.384,61 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,31 yükselerek 7.426,88 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 34.749,5 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybederek 8.308,61 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.26 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 1,055 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Fransa'daki siyasi gelişmelere odaklandı.
Fransa'da, 3 aylık merkez sağcı azınlık Michel Barnier hükümeti 4 Aralık'ta düştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.
Fransa'da yaşanan siyasi belirsizliğe rağmen CAC 40 endeksinin yükselmesi dikkati çekti.
Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri tamamlandı.
Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.
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