Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artışla 471 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,20 yükselişle 15.420 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.589 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kazancıyla 7.048 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 artışla 8.737 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,28 artarak 27.165 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste beşinci güne taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1446'dan alıcı buluyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü para politikası toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmezken, karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın tonu yatırımcılar tarafından "şahin" olarak değerlendirildi.

Avro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5,1 artışla beklentileri oldukça geride bırakması sonrası piyasalarda ECB'nin bu sene tek faiz artışı yapacağı yönündeki beklenti ikiye çıkarken, ilk faiz artışının yapılacağı tarihe yönelik tahminler de aralıktan temmuza çekildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise dün 25 baz puan faiz artırırken, tahvil piyasalarında sene sonuna kadar ECB'nin 40, BoE'nin ise 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri, güçlü yurt içi siparişlerin etkisiyle Aralık 2021'de yüzde 2,8 artarak beklentileri aştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, Ukrayna konusundaki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.