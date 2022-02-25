Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

25.02.2022 11:27
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başlarken Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 443,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,4 yükselişle 14.241 puan oldu.

Avrupa borsaları, güne yükselişle başlarken Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artışla 443,7 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 1,4 yükselişle 14.241 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 artarak 7.276 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 6.383 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,36 artışla 8.228 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 25.009 puanda bulunuyor.

Rusya'da RTS endeksi, dün 610,33 puanla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dün günü bir önceki kapanışa göre yüzde 38,3'lük kayıpla 742,91 puandan tamamlayan RTS endeksi, bugün yüzde 28'lik yükselişle 951,5 seviyelerinde seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,2 düşüşle 1,1182'den alıcı buluyor.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

ABD yönetimi, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını yaptırım listesine ekledi. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve 25 iştirakinin ise ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenirken, Sberbank ile Gazprom dahil 13 büyük Rus işletmesine yönelik yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi.

Rus ekonomisi ve siyasi seçkinleri etkileyecek ağır ve hedefe yönelik yaptırım paketini onayladıkları belirten Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımların, finans, enerji ve ulaşım sektörlerini kapsadığını, ayrıca ihracat kontrolü ve ihracat finansman yasağı ile vize politikasını içerdiğini söyledi.

İngiltere de tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alan yeni ek yaptırım paketini duyurdu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi 4. çeyrekte yıllık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

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Almanya, Europe, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı - Son Dakika


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