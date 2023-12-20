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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı, Fed'in Faiz İndirimleri Beklentisi Artıyor - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı, Fed'in Faiz İndirimleri Beklentisi Artıyor

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 479 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.779 seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.718 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 30.409 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.131 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.591 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0970'de seyrediyor. Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve 'yumuşak iniş' ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izleniyor. Avrupa'da enflasyonun güç kaybetmeyi sürdürmesi de risk iştahını beslerken, İngiltere'de kasımda TÜFE beklentilerin aksine yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,9 artarak öngörülerin altında gerçekleşti. Almanya'da da kasım Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,5 düşüşle beklentilerden fazla gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,9 azaldı. Söz konusu verilerin ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,53 ile yaklaşık son ayın, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,99 ile son 9 ayın en düşük seviyesine indi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ediyor. ECB üyesi Martins Kazaks dünkü açıklamalarında politika faizinin bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Francois Villeroy de Galhau ise bankanın 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti. Analistler, Kızıldeniz'de bölgesel riskler nedeniyle yaşanan uluslararası lojistik aksamalara dair gelişmelerin de yakından takip edildiğini anımsattı.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı, Fed\'in Faiz İndirimleri Beklentisi Artıyor
20.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 11:45
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 479 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.779 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.718 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 30.409 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.131 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.591 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0970'de seyrediyor.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da enflasyonun güç kaybetmeyi sürdürmesi de risk iştahını beslerken, İngiltere'de kasımda TÜFE beklentilerin aksine yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,9 artarak öngörülerin altında gerçekleşti.

Almanya'da da kasım Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,5 düşüşle beklentilerden fazla gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,9 azaldı.

Söz konusu verilerin ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,53 ile yaklaşık son ayın, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,99 ile son 9 ayın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ediyor. ECB üyesi Martins Kazaks dünkü açıklamalarında politika faizinin bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini belirtti. Francois Villeroy de Galhau ise bankanın 2024'te faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Analistler, Kızıldeniz'de bölgesel riskler nedeniyle yaşanan uluslararası lojistik aksamalara dair gelişmelerin de yakından takip edildiğini anımsattı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı, Fed'in Faiz İndirimleri Beklentisi Artıyor - Son Dakika


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