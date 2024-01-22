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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 473 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 16.686 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.490 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 30.441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 9.962 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 7.442 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0900'da seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildiğini belirtti. ECB'nin bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, bankanın ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisinin, önceki haftaya göre nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu koruduğunu dile getirdi. Öte yandan, Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı. ECB'den veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilen açıklamada, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi. Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı
22.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:41
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Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 473 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 16.686 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.490 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 30.441 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 artışla 9.962 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 7.442 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üstünde 1,0900'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrildiğini belirtti.

ECB'nin bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, bankanın ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği beklentisinin, önceki haftaya göre nispeten zayıflasa da güçlü duruşunu koruduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılın sonunda faiz oranlarının hala Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin çok üzerinde kalacağı aktarıldı.

ECB'den veya İngiltere Merkez Bankasından (BoE) daha fazla faiz artışı beklenmediği belirtilen açıklamada, her bir bankanın 2024 sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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İspanya, Almanya, İtalya, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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