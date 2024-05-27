Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 18.720 puan seviyesinde işlem görüyor. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 34.571 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,19 değer kazancıyla 11.268 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 primle 8.103 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0850 seviyelerinde seyrediyor. Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

27.05.2024 10:37
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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 18.720 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 34.571 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,19 değer kazancıyla 11.268 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 primle 8.103 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalini desteklediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, Avrupa borsalarında bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrilirken, İngiltere'de tatil nedeniyle bugün piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin ülkenin ekonomik aktivitesine duyulan güvene dair ipuçları verebileceğini belirterek, haftanın geri kalanında ise Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Tatil, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Başladı - Son Dakika

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