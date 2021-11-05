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Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

05.11.2021 20:30
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 483,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 artarak 7.303,96, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 16.054,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76'lık artışla 7.040,79 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 27.795,93 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,08 değer kazanarak 1,156 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovd-19) vakalarındaki artışa rağmen ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azaltmasını ve ABD'deki istihdam verilerini olumlu karşıladı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar eylülde, ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 arttı.

Almanya'da sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 düştü.

Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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