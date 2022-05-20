Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 artışla 431,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 artarak 7.389,98, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 13.981,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2'lik artışla 6.285,24 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12'lik yükselişle 24.095 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,406 değer kazanarak 1,054 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere odaklandı.

AB, Rus oligarkların dondurulan mal varlıklarını Ukrayna'nın inşasında kullanmanın yollarını aramaya başladı.

AB, Ukrayna'ya 600 milyon avroluk mali destek sağladı.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,5 yükseldi.