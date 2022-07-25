Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

25.07.2022 19:52
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba sonuçlanacak iki günlük politika toplantılarına ilişkin beklentilerle Almanya hariç yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in çarşamba sonuçlanacak iki günlük politika toplantılarına ilişkin beklentilerle Almanya hariç yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artışla 426,25 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artarak 7.306,3 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.237,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80'lik yükselişle 21.382,71 puana yükseldi.

Öte yandan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kaybederek 13.210,32 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,022 seviyelerinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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