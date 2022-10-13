Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

13.10.2022 19:38
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 artışla 389,15 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 6.850,27, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,51 değer kazanarak 12.355,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 yükselerek 5.879,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56 artışla 20.785,82 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,73 değer kazanarak 0,978 seviyelerinden işlem gördü.

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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