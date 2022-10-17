Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

17.10.2022 20:00
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,83 artışla 398,48 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 artarak 6.920,24, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazanarak 12.649,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 yükselerek 6.040,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,86 artışla 21.319,73 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 1,27 değer kazanarak 0,984 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirdi.

AB ile ASEAN arasında uçuşları artırmak için dünyanın ilk bloklar arası havacılık anlaşması imzalandı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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