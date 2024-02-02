Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, İngiltere hariç haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, söz konusu verilerden alınan sinyallerin ekonominin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydederek bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemine dikkati çekti.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ocakta 353 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 185 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ocakta istihdam, mesleki ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri, perakende ticaret ve sosyal yardım alanlarında artarken madencilik, taş ocakçılığı ve petrol ile doğal gaz çıkarma sektörlerinde ise azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin Aralık 2023 verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, geçen yıl aralık ayı için 216 binden 333 bine çıkarıldı.

ABD'de işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtmişti.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 artarak 483,93 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 7.592.26 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35'lik artışla 16.918,21 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,09'luk artışla 30,717,95 puandan kapandı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalarak 7.615,54 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,773 azalışla 1,079 seviyelerinde seyrediyor.