Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Perakende şirketlerinin hisseleri günü yüzde 1,4 artışla kapatırken, Deutsche Bank'ın hisse senedi hedef fiyatını artırdığı yönündeki açıklamasının ardından günün en çok değer kazananı ise yüzde 8,8 ile Danimarkalı hazır yemek şirketi Just Eat şirketinin hisseleri oldu.
İsveçli savunma sanayi şirketi Saab'ın hisseleri ise geçen yılın son çeyreğinde gelirlerinde görülen artış ivmesinin etkisiyle yüzde 5,5 artış kaydetti.
Alman Siemens Energy'nin hisseleri ise şirketin Hindistan'daki iştiraki Siemens Limited'in yüzde 18'lik hissesinin 2,1 milyar avro karşılığında satılmasının ardından gelirlerinde yılın ilk yarısında beklenen artışın etkisiyle yüzde 5,7 değer kazandı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artarak 487,46 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 7.689.80 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65'lik artışla 17.037,35 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 7.573,69 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,97'lik artışla 31,456,73 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,046'lık düşüşle 1,078 seviyelerinde seyrediyor.
Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından "çok emin" olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde konuşan Georgieva, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğundan son derece eminiz." değerlendirmesinde bulundu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
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