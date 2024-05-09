Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 artışla 516,77 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 8.381,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,02 yükselerek 18.686,6 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 artarak 8.187,65 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,55 artışla 34.339,32 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,28 artarak 1,078 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün piyasaların odağında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi. BoE, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten bu yana aynı seviyede tutuyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu belirterek, "Ancak henüz banka faizini düşürebileceğimiz bir noktada değiliz. Önümüzdeki dönemde gelecek ekonomik verilere göre karar vereceğiz. Bununla birlikte verilerde artık daha az sürpriz yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu da normal ekonomik dönemlere döndüğümüzün bir işareti. Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." diye konuştu.

Kararlarını gelecek verilere göre vereceklerini dile getiren Bailey, "Muhtemelen gelecek çeyreklik dönemlerde politika faizinde indirime gitmemiz ve para politikasını biraz daha az kısıtlayıcı hale getirmemiz gerekecek. Muhtemelen şu anda piyasada fiyatlanandan daha hızlı faiz indirimine gidebiliriz ama tamamen verilere odaklıyız. Politika faizinde küçük bir indirime giderek de para politikasının hala kısıtlayıcı kalabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD tarafında bugün açıklanan verilere ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalarda yarın İngiltere'de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme verileri, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunuyor.