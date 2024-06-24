Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk iş gününde yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,73 değer kazanarak 518,87 puana çıktı. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya borsaları da pozitif bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,30 artışla 1,072 seviyelerinden işlem gördü. Bu hafta ABD ve Avrupa'da açıklanacak veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

24.06.2024 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk iş gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,73 değer kazanarak 518,87 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 8.281,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 artışla 7.706,89 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazanarak 18.325,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,58 yükselişle 33.834,91 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 1,072 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında bu hafta ABD ve Avrupa'da yoğun veri gündemi bulunuyor.

ABD'de açıklanacak büyüme verileri bankanın politika faizine ilişkin yol haritasına için önem arz ederken, bugün merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarına göre, Alman iş dünyasının ekonomiye güveni haziranda azaldı.

Almanya'da mayısta 89,3 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle haziranda 88,6 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin 89,7 puana yükseleceği yönündeydi.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:11 İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinli konuştu: Ölmüş olmayı diledim
20:02 Moskova’daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü’nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti Moskova'daki Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde yangın: 8 kişi hayatını kaybetti
18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
20:14 Masadaki rakam öyle böyle değil Bayern Münih’te Hakan Çalhanoğlu seferberliği Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği
20:09 Kayseri’de diri fay hattı bulundu Kayseri'de diri fay hattı bulundu
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 21:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement