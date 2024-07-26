Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,83 değer kazanarak 512,83 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 18.417,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 7.517,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 33.812,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,21 artarak 8.285,71 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,19 değer kazanarak 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

İnşaat ve malzeme şirketlerinin hisseleri yüzde 1,8 ve eş eşyası ürünleri firmalarının hisseleri yüzde 1,7 artışla, piyasalardaki kazançlara öncülük etti.

Devam eden bilanço sezonunda İngiliz banka NatWest'in ilk yarı yıl vergi öncesi karının beklentilerden daha az düştüğünü açıklamasının ardından hisseleri yüzde 7 arttı.

Küresel pay piyasalarında ABD'den gelen ekonomik veriler takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları, haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.