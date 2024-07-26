Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı. Gösterge endekslerinde görülen artışlarla birlikte Almanya'da DAX 40 endeksi, Fransa'da CAC 40 endeksi, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş gösterdi. İnşaat ve malzeme şirketleri ile eş eşyası ürünleri firmalarının hisseleri piyasalardaki kazançlara öncülük etti. ABD'den gelen ekonomik veriler de takip edilirken, kişisel tüketim harcamaları beklentilere paralel artış kaydetti ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi beklentilerin üzerinde yükseldi.

26.07.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,83 değer kazanarak 512,83 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 18.417,55 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 7.517,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 33.812,44 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,21 artarak 8.285,71 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,19 değer kazanarak 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

İnşaat ve malzeme şirketlerinin hisseleri yüzde 1,8 ve eş eşyası ürünleri firmalarının hisseleri yüzde 1,7 artışla, piyasalardaki kazançlara öncülük etti.

Devam eden bilanço sezonunda İngiliz banka NatWest'in ilk yarı yıl vergi öncesi karının beklentilerden daha az düştüğünü açıklamasının ardından hisseleri yüzde 7 arttı.

Küresel pay piyasalarında ABD'den gelen ekonomik veriler takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları, haziranda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yıllık yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 20:44:40. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement