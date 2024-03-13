Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 507,33 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak 7.772,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 yükselerek 8.137,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 33.885,43 puana ulaştı.
Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,02 azalarak 17.961,38 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,29 değer kazanarak 1,096 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerine odaklandı.
İngiltere ekonomisi ocakta yüzde 0,2 büyüme kaydetti. İngiltere ekonomisi Kasım 2023-Ocak 2024 dönemini kapsayan üç aylık dönemde ise önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,1 daraldı.???????
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emeklilerin düşük maaşlarını eleştirerek, Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sınırı sorununa dikkat çekti. Erbakan, adaletli paylaşımın milli görüşün temel gereği olduğunu vurguladı ve emeklilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ayrıca, banka borçlarının artışına ve faiz ekonomisine değindi ve mutabakat metninde yer alan önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da açılan 'İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu'nu tanıttı. İyilik İstasyonu, Askıda Fatura gibi bir iyilik hareketi olarak hizmet verecek ve ikinci el eşyaların satışının yanı sıra gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de sunacak. İmamoğlu, İyilik İstasyonu'na destek çağrısında bulunarak, İstanbul'un bütün kurum ve kuruluşlarını davet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orta vadeli programıyla enflasyonun 2025 yılında yüzde 15'lere düşeceğini ve 2026'da tek rakamlı seviyelere ulaşacağını belirtti. Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin siyasi istikrarı sayesinde ekonomik başarılar elde ettiğini ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Orta Vadeli Program'ın (OVP) başarılı bir şekilde uygulandığını ve bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 5,2 olduğunu belirtti. Yılmaz, deprem harcamaları hariç bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,6 olduğunu da söyledi. Ayrıca, Bingöl'de gerçekleştirilen yatırımlar ve Bingöl balının uluslararası bir markaya dönüşmesi konularında bilgi verdi.
Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, yeşil OSB taahhütnamesi olmayan firmalara yer verilmeyeceği duyuruldu. Kamulaştırma çalışmalarının devam ettiği Söğütlü OSB'de, yatırımcıların dikkatli olmaları ve arazi simsarlarına itibar etmemeleri istendi. Söğütlü OSB'nin şeffaflık esaslı çalıştığı ve arazi alım satımı üzerinden gelir kaynağı olmadığı vurgulandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menderes Belediye Başkanı'nın mazbatayı aldıktan sonra belediye kapısına mal varlığı bildirimi asmasını istedi. Özel, ayrıca Türkiye'deki enflasyon sorununu ve emeklilerin yaşadığı sıkıntıları eleştirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 158,80 puan azalarak 8.910,23 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 8.910,23, en yüksek 9.091,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 8.910,23 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 174 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 83,1 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin risk iştahını canlı tuttuğunu belirtti. Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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