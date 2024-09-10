Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, İngiltere hariç pozitif seyir izliyor. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 18.473 puan seviyesinde bulunuyor. Enflasyon verileri ve ECB'nin politika faizi düşürmesi bekleniyor.

10.09.2024 11:16
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Avrupa borsaları, yeni günde İngiltere hariç pozitif seyir izliyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 511,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 18.473 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.240 puandan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 33.698 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 7.466 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 11.360 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Avrupa borsaları yeni işlem gününde İngiltere hariç alış ağırlıklı seyir izliyor.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da bugün açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta beklentiler dahilinde yıllık yüzde 1,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakıldığını gösterirken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülüyor.

Öte yandan, eski ECB Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusundaki raporunu dün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sundu.

Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

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