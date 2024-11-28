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Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişte

Avrupa borsaları, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile pozitif seyir izledi.

28.11.2024 20:46
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Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 değer kazanarak 507,3 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,85 artarak 19.425,73 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 7.179,25 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kazanarak 33.260,13 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 8.281,22 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,133 düşüşle 1,055 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı korumacı politikalar uygulayacağına yönelik açıklamalar ve makroekonomik verilerle yön arayışını sürdürüyor.

Avrupa borsalarında ise ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidine rağmen Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları sonrası pozitif seyir hakim oldu.

ECB Başkanı Lagarde, Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapma ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın alma çağrısında bulundu. Lagarde, sert bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

İngiltere tarafında İngiliz Perakendeciler Birliğinin (BRC) bugün açıkladığı verilere göre ise ülkede Noel harcamaları öncesi tüketici güveni zayıf kalmaya devam etti.

İngiltere merkezli sigorta şirketi Direct Line hisseleri, rakip şirketi Aviva'nın devralma teklifini reddetmesi sonrasında günü yüzde 40'ın üzerinde artışla kapattı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, İtalya, Fransa, Borsa, Son Dakika

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