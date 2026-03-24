Avrupa Borsaları Yükselişte, Almanya Düşüşte

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 579,28 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 9.965,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 7.743,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,42 yükselerek 43.369,53 puana ulaştı.

Almanya'da DAX endeksi ise yüzde 0,07 düşüşle 22.636,91 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,37 gerileyerek 1,157 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğe odaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti.

Buna karşın, İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, güvenlik ve savunma alanında ortaklık kurarken serbest ticaret anlaşması müzakerelerini de tamamladı.

AB pazarında yeni otomobil satışları, şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,4 yükselerek 865 bin 437'ye çıktı.

Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü. Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,9'dan 50,1'e indi.