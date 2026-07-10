Avrupa Borsaları Yükselişte, Almanya Düşüşte - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Yükselişte, Almanya Düşüşte

10.07.2026 19:58
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Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı, Almanya dışında tüm endeksler değer kazandı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 artışla 641,1 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak 10.497,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 yükselerek 8.338,97 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44 artışla 52.614,17 puandan kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 25.067,09 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,14 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılarla yeniden tırmanan gerilime ve artan jeopolitik risklere odaklandı.

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlamasının etkisiyle haziranda yüzde 2,3'e geriledi.

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusunun bu yıl itibarıyla 452 milyona ulaştığı açıklandı.

AB, yüksek bütçe açığı nedeniyle Bulgaristan'a yönelik disiplin süreci başlattı.

AB Komisyonu, Meta'yı Facebook ve Instagram platformlarında kullanıcıları bağımlılığa yönlendiren tasarım unsurları nedeniyle dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

ABD'li özel sermaye şirketi Apollo, İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet'i satın almak için 5,7 milyar sterlin teklif vererek hafta başında şirketle prensipte anlaşan ABD'li Castlelake firmasını devre dışı bıraktı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Yükselişte, Almanya Düşüşte - Son Dakika

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