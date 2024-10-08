Avrupa Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Düşüş

Avrupa borsaları seans başında satıcılı bir seyir izliyor, endekslerde düşüş yaşanıyor.

08.10.2024 11:49
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Avrupa borsalarında, satıcılı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 514,14 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 18.919 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 8.202 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 azalışla 33.551 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 7.482 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1 gerilemeyle 11.603 puanda işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) indirim sürecine daha küçük adımlarla devam edeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla karışık seyir izleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Açıklanan veriler, Avrupa'da ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puan oldu. Alman otomotiv endüstrisinin satışları yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar avroya geriledi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri ağustosta yüzde 5,8 düştü.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 artarken, yıllık yüzde 2,7 azaldı.

Bölgede, enflasyonist baskıların politika yapıcıların beklediğinden daha hızlı azalmasıyla bu ay Avrupa Merkez Bankasının 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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