Avrupa Borsalarında Düşüş

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,55 değer kaybıyla 516,64 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 düşüşle 8.190,61 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 gerileyerek 7.521,32 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 19.066,47 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 azalışla 33.733,9 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,06 düşerek 1,097 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bütün sektörlerde düşüş yaşandı. Madencilik sektörü hisseleri yaklaşık yüzde 4,5, ev eşyaları sektörü hisseleri ise yüzde 1,5 oranında değer kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulama girişimine karşılık geldi. Çin, AB'den ithal edilen brendilere geçici anti-damping vergileri uygulama kararı aldı.???????

Öte yandan, Almanya'da sanayi üretimi, ekonomideki gerilemeye rağmen ağustosta motorlu taşıt imalatındaki önemli yükselişle, bir önceki aya göre yüzde 2,9 artarak beklentileri aştı.