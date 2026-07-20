Avrupa Borsalarında Gerilim Etkisi - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Gerilim Etkisi

20.07.2026 10:55
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ABD-İran gerilimi Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor; petrol fiyatları yükseliyor.

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında karşılıklı askeri müdahalelerle tırmanan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını artırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların 8'inci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri ile deniz kuvvetleri, füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının hedef alındığını bildirdi.

Bölgede petrol sevkiyatının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın savaşın gölgesinde kalması ve diğer ticaret yollarına ilişkin olası müdahale riskleri, petrol fiyatlarının tırmanmasına yol açtı. Boğazda petrol taşıyan tankerlerin vurulduğu yönündeki haber akışı küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 640,1 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 10.522 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 24.760 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 51.665 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.321 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.135 puanda bulunuyor.

İngiltere'de Burnham'ın başbakan olarak ilk konuşmasını yapması bekleniyor

Bölgede bugün, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler ve makroekonomik veriler de piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

İngiltere'de Andy Burnham'ın bugün başbakan olarak ilk konuşmasını yapması bekleniyor. Burnham'ın vereceği mesajlarda ülke ekonomisinin nasıl yol alacağına ilişkin sinyaller aranacak.

Öte yandan bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yakından takip edilecek. ECB'nin bu toplantıda faizleri sabit bırakması beklenirken, eylül toplantısında ise faiz artışı yapması öngörülüyor.

Almanya'da ÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 olarak gerçekleşti

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta yüzde 2,2 artışla 2023 Mayıs'tan beri en hızlı yükselişi kaydetmişti. Üretici fiyatlarında haziranda görülen artışın temel nedeni ara mal fiyatlarının yüzde 5,1 yükselmesi oldu. Enerji fiyatları ise haziranda yıllık bazda yüzde 0,4 artarken, aylık bazda yüzde 1,8 geriledi.

Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı enerji krizi sonrası fiyatlarda keskin artış yaşanmış ancak ABD-İran arasında haziranda varılan mutabakatın ardından düşüş görülmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Gerilim Etkisi - Son Dakika

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