Avrupa borsalarında İspanya hariç satış baskısı hakim - Son Dakika
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Avrupa borsalarında İspanya hariç satış baskısı hakim

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Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizleri, Avrupa borsalarında İspanya dışında negatif seyir izlenmesine yol açtı. Almanya, İngiltere ve Fransa'nın tahvil faizleri uzun yılların zirvesini görürken, enflasyon verileri ve siyasi belirsizlikler de satış baskısını derinleştirdi.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışların etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

Tahvil faizlerindeki sert yükselişler ve Orta Doğu'daki askeri çatışmaların tırmanması, riskli varlıklara yönelik iştahı azaltırken Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Avrupa tarafında da tahvil piyasasındaki sert satış baskısı göze çarpıyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,36'ya çıkarak 2011'den bu yana, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,24 ile 2008'den bu yana, Fransa'nın 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,15 ile 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,7 puana çıkarak son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül ayı toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler güç kazandı. Fransa'da 2027'de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin siyasi belirsizlikleri artırması da ülke borsası üzerindeki satış baskısında etkili oluyor.

Fransa'da enflasyon kaygıları, lüks perakende şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. İtalya borsası da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle geriledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 646 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 10.762 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 26.905 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.855 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.284 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.866 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İngiltere, Almanya, Ekonomi, İspanya, Finans, Fransa, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsalarında İspanya hariç satış baskısı hakim - Son Dakika

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