Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Haftanın ilk gününde Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi. Fed kararları bekleniyor.

16.09.2024 19:48
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 azalarak 515,11 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 18.633,11 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 gerileyerek 7.449,44 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yerinde seyrederek 33.569,98 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06 artarak 8.278,44 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 1,112 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklandı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), merkez bankalarının son birkaç yılda faiz oranlarını yükselterek oluşturdukları koruma tamponlarını faiz oranlarını çok hızlı düşürerek kaybetmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi temmuz ayında 21,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Fed, Son Dakika

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