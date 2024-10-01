Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakim, enflasyon ve resesyon endişeleri etkili.

01.10.2024 11:51
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Avrupa borsalarında karışık seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde yatay seyirle 522,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 19.375 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.244 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 34.135 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.593 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 11.855 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklemesi risk iştahını beslese de Avrupa'da resesyon endişelerinin güçlenmeye devam etmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde karışık seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Bölge genelinde enflasyon endişeleri yerini resesyon endişelerine bırakırken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Dün bölgede açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, ECB'nin hedefinin çok altına düştü.

İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Öte yandan, ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız." ifadelerini kullandı.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz." diye konuştu.

Günün geri kalanında dünya genelindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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