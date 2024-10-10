Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Borsa endeksleri karışık seyir izlerken, enflasyon verileri yatırımcıların odak noktasında.

10.10.2024 11:19
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Avrupa borsalarında karışık seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 520,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 19.240 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.265 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 34.026 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.545 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 primle 11.753 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde karışık seyir öne çıkıyor, bölge genelinde enflasyonist baskıların azaldığına yönelik güven güçlü kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 17 Ekim'de yapılacak olan para politikası toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülürken, bölge genelinden gelen makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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