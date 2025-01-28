Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında değişken bir seyir gözlemleniyor, yatırımcılar ECB açıklamalarını bekliyor.

28.01.2025 12:19
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Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 530,51 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 21.347,40 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 8.520,10 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kazançla 36.249 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 11.978,20 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.895,12 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası diğer uluslararası rakiplerine göre daha az çip kullanılarak eğitilmesi, yarı iletken sektöründe talep dengesini ve ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıktı.

DeepSeek'in etkisiyle küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki satış baskısı Avrupa endekslerinde dün etkili olurken, bugün alış ağırlıklı bir seyir hakim. Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML'nin hisseleri dün yüzde 8'in üstünde değer kaybetse de yeni güne yüzde 0,7 yükselişle 659,70 avrodan başladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleri sonrası yetkililerin açıklamaları da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Trump'ın "Grönland'ı satın alma" söylemlerine karşılık, bu konuda müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyerek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün veri gündeminde, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile New York Fed tüketici güven endeksi öne çıkacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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