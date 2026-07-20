Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimle haftanın ilk gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 düşüşle 639,6 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 51.862,79 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 azalışla 10.524,76 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 artarak 8.340,11 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 24.846,69 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,141 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcıların odağında ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve Avrupa Merkez Bankasının bu haftaki para politikası kararı yer alıyor.

Öte yandan, İngiltere'de Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini alarak ülkenin yeni başbakanı oldu. Burnham'ın ekonomiye ilişkin mesajları da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre de Almanya'da üretici fiyatları haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 artış göstererek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.