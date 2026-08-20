Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

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Artan petrol fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi.

Avrupa borsaları, artan petrol fiyatlarının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 değer kaybederek 650,35 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 azalışla 8.453,09 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybederek 25.983,04 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artışla 52.665,82 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 yükselerek 10.748,16 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.05 itibarıyla yüzde 0,034 düşüşle 1,167 seviyesinden işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yükselen petrol fiyatları, piyasalarda karışık seyrin hakim olmasına yol açıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunarak, İran ile müzakerelerin "bir noktada" devam edebileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Almanya'da ÜFE, haziran ayında aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 1,8 artmıştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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