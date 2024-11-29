Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında düşüş gözlemlenirken, yatırımcılar ECB'nin kararlarını bekliyor.

29.11.2024 12:17
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Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 507,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 19.416 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.275 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 33.183 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.170 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 gerilemeyle 11.539 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa'nın siyasi liderlerine gümrük vergileri konusunda ABD'de başkan seçilen Donald Trump'la işbirliği yapma çağrısının etkileri ve Avro Bölgesinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yatırımcıların odağına yerleşti.

Öte yandan, ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, bankanın aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi için seçeneklerini açık tutması gerektiğini ve politika faizinin büyümeyi teşvik edecek bir seviyeye düşebileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da ekimde perakende satışlar aylık bazda tahminlerin üzerinde yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda beklentileri aşarak yüzde 3,6 arttı.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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