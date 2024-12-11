Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında genel olarak negatif bir seyir görülürken, yatırımcılar ECB'nin faiz kararına odaklandı.

11.12.2024 12:16
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Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İtalya hariç negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 517,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.328 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 8.251 puan seviyesinde.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 34.550 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.382 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 değer kaybıyla 11.814 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa borsalarında ise yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın son para politikası kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölge genelinde resesyon endişesi varlığını korurken, ECB'nin bu yılın son faiz kararında 25 baz puanlık indirime giderek para politikasını kademeli şekilde gevşetmesi bekleniyor.

Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin masada olabileceğini belirtmesine karşın, Avro Bölgesi'nde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını belirtti.

Bugün, ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesi takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, İtalya, Hakim, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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