Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsaları, ekonomik verilerle karışık bir seyir izlerken, İtalya hariç düşüşte.

16.12.2024 12:48
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Avrupa borsalarında bölgeden alınan ekonomik verilerle İtalya hariç negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.385 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.302 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 34.974 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.380 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yatay seyirle 11.754 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde bugün yaptığı açıklamada, "Enflasyonun tahminlerimizde belirttiğimiz kadar hızlı düşmeyebileceği riskini hala dikkate alıyoruz." dedi.

Siyasi tarafta, bu ayın başında hükümetin düşmesiyle siyasi bir belirsizliğin içine giren Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta François Bayrou'yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı. Yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarması bekleniyor.

Öte yandan geçen hafta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa3"e düşürürken not görünümünü "durağan"a çevirdi. Moody's'ten yapılan açıklamada, ülkenin kredi notunun "Aa2"den "Aa3"e indirildiği bildirildi.

Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) perşembe günkü para politikası kararı da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit bırakması beklenirken, analistler, bankanın politika metni ve BoE başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün, Almanya'da açıklanan öncü verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,5'e inerken, hizmet sektörü PMI 51'e yükseldi. Bileşik PMI da 47,8 oldu.

Günün geri kalanında Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de PMI verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Fransa, İtalya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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