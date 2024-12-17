Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir görülüyor, Almanya'daki hükümet krizi endişeleri artırıyor.

17.12.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında, negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 düşüşle 512,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirde 20.306,1 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 8.201 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 34.479 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 gerilemeyle 7.332 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 11.708 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir öne çıkarken, Almanya'da devam eden hükümet krizine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un dün Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı.

Gelişmelerin ardından, Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Steinmeier'in Şansölye Scholz'u kabul ettiği ve Scholz'un, Cumhurbaşkanı'na meclisin feshedilmesini önerdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanının meclisin feshedilmesine ilişkin kararı vermesi için 21 gün zamanı bulunduğunu aktaran Gammelin, Steinmeier'in bu kararı vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceğini ifade etti.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin devam ettiğini belirterek, özellikle imalat sanayinde devam eden zayıflığın öncelikli risklerden biri olduğunu ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Christine Lagarde, ocakta gevşeme döngüsünün devam edebileceği sinyalini verdi.

Değişen ortamın, ECB'nin mevcut politika duruşu ve bunun gelecekteki yönelimiyle ilgili kararlar almaya ittiğini belirten Lagarde, "Mevcut politika duruşu kısıtlayıcı. Ancak gelen veriler temel çizgimizi teyit etmeye devam ederse bu durum gidişatı daha da netleştirecek ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda elimizi rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Bugün, Almanya ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Olaf Scholz, Politika, Hükümet, Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:56:35. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.