Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında satış baskısı sürerken, ABD'nin gümrük vergisi kararları piyasaları etkiliyor.

03.02.2025 12:17
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Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 azalışla 531,70 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 21.327,50 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,2 düşüşle 8.566,75 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 35.932 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 azalışla 12.196 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 7.802,21 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararından sonra gelen tepkilerle ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini ifade ederek, ticari yaptırımlara yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, yeni haftada Trump'ın AB'ye yönelik tarife söylemleri bölgenin odağında bulunuyor.

Trump'ın ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü, "AB mallarına haksız veya keyfi olarak gümrük vergisi uygulayan herhangi bir ticaret ortağına sert bir şekilde yanıt verilecektir." dedi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, dün yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan tarifelere verilecek en iyi tepkinin hiçbir şey yapmamak olduğunu ancak ülkelerin siyasi kaygılarla misilleme yapmasını beklediğini ifade ederek "Ticaret savaşının kazananları değil ancak kaybedenleri olur." ifadesini kullandı.

Öte yandan, enflasyon ve resesyon ikilemi Avro Bölgesi'nin diğer bir gündem maddesi olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak verilerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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