Avrupa Borsalarında Negatif Seyir ve ECB'nin Gözlemi

Avrupa borsalarında, tarife gündeminin risk algısını artırmasıyla negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 541 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 23.842 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.796 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.841 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 14.055 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.695 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi sonrası iyimser bir hava sürerken, ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeleri piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, ABD ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi. Leyen, müzakere edilmiş bir çözüm istediklerinin altını çizerek, aynı zamanda, tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması olasılığına da hazırlık yaptıklarını ifade etti.

AB ülkelerinin, ABD'ye karşı bir dengeleme listesi üzerinde de istişarelerde bulunduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Bunun için gerekli bütün araçlar masada." dedi.

Öte yandan, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna barışı konusunda "hiç bir ilerleme" kaydedemediğini belirtti.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.