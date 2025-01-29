Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Fransa dışında Avrupa borsaları değer kazandı, gözler Fed'in faiz kararında.

29.01.2025 13:22
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Avrupa borsalarında, Fransa hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 533,90 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 21.507,27 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de önceki kapanışın hafif üstünde 8.534,76 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kazançla 36.286,60 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 12.223,40 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.867,95 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor. Politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Öte yandan Trump'ın politikalarından kaynaklanan belirsizliklere karşın Avro Bölgesi'nde büyümenin olumsuz etkilenebileceği yönelik öngörüler artıyor.

Analistler, tarifelere yönelik bu belirsizliklerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini aktardı.

Bankanın, yarınki toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözle bakıldığını belirten analistler, bölgede artan resesyon endişelerinin baskılanması için gevşemenin kademeli de olsa sürebileceğini kaydetti.

Dünya genelinde yapay zekaya yönelik yatırımların artması ve çip endüstrisinin büyümesiyle birlikte Avrupa'da faaliyet gösteren Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML, 2024'e ilişkin bilançosunu yayımladı.

Avrupa'nın en değerli 5. şirketi konumunda olan şirket, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre gelirinin yüzde 24 artışla 9,26 milyar avroya yükseldiğini açıkladı. Son çeyrekte, 3,99 milyar avroluk yeni sipariş beklentisi olan ASML'nin 7,1 milyar avro sipariş almasıyla birlikte hisseleri yüzde 11'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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