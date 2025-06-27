Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında ABD ile tarifelerin 90 gün boyunca ertelenmesi konusunda varılan anlaşmanın süresinin uzatılabileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 542 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23,852 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.768 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 39.541 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.889 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 artışla 7.664 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması risk iştahını artırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer ülkelerle de anlaşma yapabileceklerini söyledi.

Avrupa Birliğinin (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı vermesi, piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise AB ülkeleri liderlerine ABD ile yürütülen ticaret anlaşması görüşmelerinin durumu hakkında bilgi verdiğini, ABD ile bir anlaşma yapmak istediklerini ancak uzlaşılamaması durumuna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

Günün geri kalanında, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de PCE fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.