Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

20.03.2026 12:06
Avrupa borsaları, enerji arzı endişelerine rağmen makroekonomik verilerle yükseliş gösterdi.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji arzı ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerine ilişkin endişelere karşın, açıklanan makroekonomik veriler ve tepki alımları sayesinde pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 588,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.112 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 23.131 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.289 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 yükselişle 17.150 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,9 primle 7.874 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bölgede enerji altyapısına yönelik riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'nin de Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkı vermeye hazır olduklarını açıklaması ise bölgede artan risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Para politikası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faizleri sabit tutmasının ardından verdikleri mesajlar fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ECB, üç temel politika faizini değiştirmezken, Orta Doğu'daki savaşın görünümü daha belirsiz hale getirdiğini, bunun enflasyon açısından yukarı yönlü, büyüme açısından ise aşağı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi. Banka, yüksek enerji fiyatlarının yakın dönem enflasyon üzerinde etki yaratacağını vurguladı.

BoE'de politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı ve taşımacılığını olumsuz etkileyerek fiyatları yükselttiğini belirtti. Banka, enflasyonun gelecek iki çeyrekte yaklaşık yüzde 3,5'e çıkabileceğini kaydederken, gerektiğinde adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da bugün açıklanan şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yıllık bazda yüzde 3,3, aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklentilerden daha zayıf gerçekleşen verinin üretici kaynaklı maliyet baskılarının hafiflediğine işaret ettiğini ve bu durumun Avrupa borsaları için pozitif bir unsur olduğunu belirtirken, Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı riskleri ile ECB'nin enflasyona ilişkin temkinli mesajlarının, söz konusu olumlu etkinin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Günün geri kalanında Orta Doğu'daki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve cari işlemler dengesi verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İstenen ceza belli oldu
Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
İran’da yeni suikast Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
