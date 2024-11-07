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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, Trump'ın seçimleri ve Almanya'daki siyasi durum etkisiyle yükseldi.

07.11.2024 23:48
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Avrupa borsaları, yatırımcılar ABD'de Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasını ve Almanya'daki siyasi karışıklığı izlerken haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 artışla günü 509,92 puandan kapattı.

Stoxx 600 teknoloji endeksinin günü yüzde 2,26 değer kazanarak kapatması dikkati çekti. Maden şirketlerinin hisseleri de Çin'den gelen beklenmedik güçlü ihracat verileriyle ortalama yüzde 3,57 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 artarak 7.425,6 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 33.981,23 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 19.362,52 puandan kapandı. DAX endeksinin art arda 4 gündür rekor kırması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,32 düşerek 8.140,74 seviyesinden tamamladı.

Avrupa piyasalarının odağında, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve yine bugün açıklanan İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararları vardı.

BoE politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirdi.

BoE'nin faiz kararının ardından İngiliz sterlini değer kazandı ve İngiltere'deki FTSE 100 endeksi baskı altında kaldı.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un dün gece Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması ve üç partili koalisyonun dağılmasının ardından Almanya'da DAX 40 endeksinin günü yüzde 1,7 artışla kapatması dikkati çekti.

Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclis'ten güven oyu isteyeceğini açıklamıştı. Scholz, genel seçimlerin de martta yapılabileceğini ifade etmişti.

Analistler, Donald Trump'ın ABD'deki seçim zaferi nedeniyle yatırımcılar tarafından dün hissedilen belirsizliğin, zorlu ticaret politikası görünümü karşısında yerini iyimserliğe bıraktığını belirterek, yatırımcıların Almanya'da yeni seçim olasılığını Avrupa'nın en büyük ekonomisinde toparlanma umuduyla ilişkilendirdiklerini kaydetti.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.22 itibarıyla yüzde 0,007 artışla 1,08 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

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