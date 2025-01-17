Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsalarında pozitif seyir devam ediyor, ABD'de Trump yönetimi belirsizlik yaratıyor.

17.01.2025 12:50
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Avrupa borsalarında pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 523 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 20.784 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 8.470 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 kazançla 36.203 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 11.946 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.696 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kar satışlarının etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Avrupa borsalarında ise pozitif seyir izlenirken, gözler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de aralık perakende siparişler aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

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