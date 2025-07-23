Avrupa Borsalarında Yükseliş, ECB Faiz Kararı Bekleniyor

ABD- Japonya ticaret anlaşması, diğer ülkelerde de anlaşma beklentilerini güçlendirerek Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenmesine yol açarken, bölgede yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 549,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.205 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 9.065 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 40.597 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 artışla 14.107 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.827 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, ABD ve Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının ardından ülkede tahvil faizlerinin gerilemesiyle birlikte 9.068,55 puanla rekor seviyeyi gördü.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Japonya ile anlaşması, küresel piyasalarda risk algısını azaltırken, Avrupa tarafında da anlaşma beklentilerini güçlendirdi. Bu kapsamda, ABD ile tarifelere ilişkin 1 Ağustos'ta sona erecek ertelemenin bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Öte yandan ECB, Avro Bölgesi'ndeki 151 bankanın katıldığı Banka Kredi Anketi'nin (BLS) sonuçlarına ilişkin rapor yayımladı. Raporda, yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi'nde şirketlerin kredi talebinin hafif artış gösterdiği, azalan borçlanma maliyetleri nedeniyle söz konusu talebin yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam edeceği belirtildi. ECB, söz konusu talep artışına neden olarak Avro Bölgesi'nde düşen faiz oranlarını gösterdi.

Bununla birlikte ECB'nin yarın açıklayacağı para politikası kararları piyasaların gündeminde yer alıyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) temmuz ayı toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi beklenirken, bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık toplantılarında yapacağı tahmin ediliyor.

Geçen ay üç temel politika faizini 25 baz puan düşüren ECB, geçen yıl hazirandan bu yana 8 defa faizi düşürmüştü.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de haftalık mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.