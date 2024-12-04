Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Düşüşte

Avrupa borsaları genel olarak yükselirken, İngiltere'de değer kaybı yaşanıyor. ECB ve Fed başkanları konuşacak.

04.12.2024 12:17
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Avrupa borsalarında İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 516,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 20.186 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.340 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 34.155 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.281 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,5 yükselişle 11.940 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de dün artan siyasi tansiyona rağmen pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa borsaları da bugün ECB Başkanı Lagarde'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar öncesinde İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

Bölgede açıklanan verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Analistler, resesyon endişelerinin ve düşen imalat aktivitesinin canlandırılması için 50 baz puanlık faiz indiriminin öne çıkabileceğini belirtmesine karşın, geçtiğimiz günlerde açıklanan kasım ayına ilişkin öncü enflasyon verisinin yıllık bazda ECB'nin hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerinde gelmesinin 50 baz puanlık indirime yönelik beklentileri sınırladığını söyledi.

Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacağını bildiren analistler, yılın son faiz kararı öncesinde banka yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Bugün, Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: AA

Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş, İngiltere Düşüşte - Son Dakika

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